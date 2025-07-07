Создание реестра посреднических платформ рассмотрят на заседании Госдумы

Создание специального реестра посреднических платформ обсудили на заседании комитетов Государственной Думы Российской Федерации, сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.
Фото: Александр Козловский / Telegram-канал
«На совместном заседании двух думских Комитетов с коллегами обсудили два законопроекта. Один из них впервые устанавливает чёткие определения понятий "платформенная экономика", "цифровая платформа" и "посредническая цифровая платформа". Это нужно, чтобы выстроить системное правовое регулирование», - рассказал депутат.
По его словам, документ предлагает создать специальный реестр посреднических платформ. Внесённые в него операторы будут обязаны проверять своих партнёров через государственные базы данных. Это поможет снизить риски мошенничества и повысить доверие пользователей.
Политики отметил, что платформы также должны будут размещать полную информацию о продавцах и товарах, включая лицензии и разрешения. Будет запрещено размещать продукцию, изъятую из оборота или не прошедшую регистрацию. Уточняются и правила логистики, в том числе для пунктов выдачи заказов.
Александр Козловский добавил, что второй законопроект дополняет первый.
«Он усиливает ответственность платформ. Они обязаны обеспечить возможность возврата денег, компенсировать убытки и соблюдать правила размещения информации. Это дополнительная защита для покупателей и шаг к более прозрачному рынку. Цель всех изменений – сделать онлайн-среду безопасной, а цифровую экономику – стабильной и справедливой», - заключил депутат.
В заключение он отметил, что эти законопроекты в первом чтении Госдумы рассмотрят сегодня, 9 июля.