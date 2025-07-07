Общество

Факт незаконной торговли выявили на Октябрьском проспекте в Пскове

Факт незаконной торговли на Октябрьском проспекте в Пскове выявило контрольное управления администрации города. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении, с 7 по 8 июля провели контрольные мероприятия по выявлению и пресечению фактов торговли в местах, не отведенных для этого в законном порядке.

Фото: контрольное управление администрации города Пскова

В результате контрольных мероприятий выявлены факты незаконной торговли на Октябрьском проспекте.

Составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 2.11 закона Псковской области от 04.05.2003 № 268-оз «Об административных правонарушениях на территории Псковской области».