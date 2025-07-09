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Общество

Логотип ПЛН выложили из клубники

10.07.2025 09:30|ПсковКомментариев: 0

В честь 25-летия Псковской Ленты Новостей мы объявили конкурс на лучший оригинальный и креативный логотип. Участникам предлагается разработать логотип Псковской Ленты Новостей, используя любые материалы, и сделать фотографию результата. Самыми необычными работами читатели поделились в альбоме ПЛН в социальной сети «ВКонтакте»

Итоги конкурса будут подведены к празднику ПЛН в парке Строителей 19 июля, лучших определим по количеству лайков под фото. Победителя и призеров мы поднимем в небо на аэростате, а также их ждут подарки от ПЛН и партнеров. Отдельно наградим обладателя приза симпатий редакции ПЛН. 

Присоединяйтесь к конкурсу и проявите свою фантазию и талант дизайнера!

 

Ранее завершились фотоконкурс и конкурс слоганов к 25-летию ПЛН. Также продолжается конкурс «Народный репортер»

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
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