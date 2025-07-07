Общество

Настоятель храма святителей Николая и Спиридона встретился с осуждёнными в Псковской области

Священнослужители проводят духовно-нравственную работу с осужденными и лицами, содержащимися под стражей. В рамках взаимодействия представители Русской православной церкви на постоянной основе посещают следственные изоляторы и исправительные колонии УФСИН России по Псковской области с целью оказания помощи и поддержки содержащимся в местах лишения свободы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В ИК-4 прошла встреча с настоятелем храма святителей Николая и Спиридона села Середка Псковского района протоиереем Николаем Егоровым. Он провел богослужение в храме при учреждении, обсудил с осужденными вопросы морали и духовности, подчеркнув значение веры в жизни, ответственность за действия и недопустимость использования религии для пропаганды террористических идей. В завершении священник исповедовал и причастил осужденных.

В СИЗО-1 города Пскова помощник начальника учреждения по работе с верующими иерей Александр Кульбацкий совершил таинство крещения обвиняемого, содержащегося в следственном изоляторе. Это стало значимым осознанным шагом к духовной жизни, демонстрирующим стремление к положительным изменениям и надежду на лучшее будущее.

В ведомстве отметили, что подобные мероприятия играют важную роль в духовном и нравственном восстановлении лиц, содержащихся под стражей. Общение с представителями духовенства помогает им переосмыслить свои поступки, найти путь к исправлению и вернуться в общество с желанием жить законопослушной жизнью.