Общество

Сергей Вострецов: Привлечение мигрантов — не альтернатива инвестициям в образование и подготовку наших специалистов

Слухи о «миллионе индийских мигрантов» прокомментировал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

В Минтруде России опровергли информацию о якобы планируемом ввозе миллиона трудовых мигрантов из Индии в 2025 году. Как заявили в пресс-службе ведомства, в стране действует чёткий механизм квотирования, который исключает резкие и непрозрачные изменения в миграционной политике.

По данным министерства, общий объём квот на иностранных работников из визовых стран в 2025 году составил 234,9 тысячи человек. При этом максимальный объём квоты для граждан Индии — 71 817 человек, что почти в 14 раз меньше озвученного в СМИ количества.

Такая реакция последовала после заявлений главы Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина, который сообщил о якобы планах привлечь до миллиона индийских специалистов в Свердловскую область. Это объяснялось, по его словам, острой нехваткой квалифицированных кадров в регионе.

Ситуацию прокомментировал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

«Мы в СОЦПРОФ внимательно следим за всеми тенденциями, связанными с трудовой миграцией. Информация о миллионе работников из Индии вызвала резонанс не просто так — в обществе есть тревога. Люди боятся, что при дефиците рабочих мест приоритет отдадут приезжим, а не своим гражданам. Позиция профсоюзов проста: мы не против иностранных специалистов, особенно если речь идёт о действительно редких компетенциях. Но миграционная политика должна быть абсолютно прозрачной, контролируемой и прежде всего учитывать интересы российских работников. Ни один регион не должен решать кадровый вопрос за счёт демпинга на рынке труда. Привлечение мигрантов — не альтернатива инвестициям в образование и подготовку наших специалистов», - сказал он.

Сергей Вострецов также подчеркнул, что профсоюзы будут добиваться более тесного взаимодействия с Минтрудом в вопросах формирования квот и оценки реальных потребностей рынка: «СОЦПРОФ настаивает на создании общественного контроля за квотированием. Мы хотим видеть конкретные обоснования: сколько специалистов нужно, в каких отраслях, с каким уровнем квалификации, и почему на эти места не могут быть трудоустроены россияне. И если речь идёт о том, чтобы "закрыть дыры" дешёвой рабочей силой — мы будем категорически против».

Таким образом, несмотря на опровержения Минтруда, тема трудовой миграции остаётся чувствительной и требует широкой общественной дискуссии, к которой профсоюзы СОЦПРОФ готовы подключиться в полном объёме.