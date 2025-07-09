Общество

Стартует 46-я сессия Псковского областного Собрания депутатов

Стартует заключительная в этом парламентском сезоне сессия Псковского областного Собрания депутатов. В проект повестки дня 46-й сессии вошли 27 вопросов. Наблюдать за ходом сессии онлайн можно по ссылке.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Парламентарии рассмотрят пакет документов, внесённых в Собрание губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. В их числе – проект закона «О региональных памятных датах и региональных праздничных днях в Псковской области». В законопроекте отражены как ранее установленные, так и новые дни памяти и праздники, нацеленные на сохранение исторической памяти.

Часть законопроектов, представленных главой региона, предполагают внесение изменений в действующие региональные законы. Документы касаются пожарной безопасности, бесплатной юридической помощи, образования, муниципальной службы и других сфер.

Кроме того, депутатам предстоит назначить уполномоченных по правам человека и ребёнка в Псковской области, заслушать отчёты об исполнении областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, а также оценить ход реализации и эффективность государственных программ в 2024 году.

Начнётся сессия с «парламентского часа» на тему реорганизации районных больниц. С докладом на тему выступит руководитель министерства здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко.