Общество

Проект о налоговых льготах для ресурсных центров добровольчества отклонили псковские депутаты

Внесение изменений в статью 2 закона «О льготах по налогу на имущество организаций, транспортному налогу и пониженной налоговой ставке налога на прибыль организаций в Псковской области» отклонили депутаты на 46-й сессии областного Собрания депутатов седьмого созыва 10 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Законопроект предполагал, что освобождение ресурсных центров добровольчества от уплаты налога на имущество позволит им направить освободившиеся средства на выполнение социально значимых задач, предусмотренных их уставами.

«За» проголосовали 4 депутата, «против» – 17, воздержались – 2.