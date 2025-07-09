Общество

После затяжных дождей в Псковской области продолжают падать аистиные гнёзда

После затяжных дождей продолжают падать аистиные гнёзда с ещё нелётными птенцами. В связи с этим аистиному центру «Дом белого аиста» в Гдовском районе необходима финансовая помощь на оплату ветеринарных услуг, сообщили Псковской Ленте Новостей центре.

Фотографии: «Дом белого аиста»

2 июля из деревни Пыталовские Хутора Пыталовского района, где двумя днями ранее упало гнездо, центр получил четырёх аистят. В тот день, 30 июня, был сильный ветер. В обед на глазах у очевидцев старое массивное гнездо, построенное птицами на опоре ЛЭП, порывом ветра сбросило со столба, все четыре птенца оказались погребены под гнездом.

Люди быстро пришли на помощь, раскопали завалы и извлекли птенцов. Трое из них оказались невредимы, а одному, самому слабому, очень досталось, от удара сломалась самая мощная кость крыла – плечевая. Птенец получил открытый перелом крыла.

Двое суток птенцы из упавшего гнезда находились во дворе семьи Сергея Кот, а потом люди сообщили о случившемся аистиному центру и на следующий день лично привезли в Псков, передали птенцов.

Вечером следующего дня, 3 июля, пострадавшего аистёнка из Пыталовских Хуторов (его назвали Ветерок) прооперировали в Пскове.

Сломанное крыло было уже не спасти, его целиком удалили. По словам сотрудников центра, удивительно легко худенький аистёнок перенёс операцию и наркоз. Сейчас бодр, активен, как будто не понял, что с ним произошло, почему вдруг осталось только одно крыло. «Его братик и сестрички тоже осваиваются в аистином центре, где уютно устроились в новом гнезде на крыше, со дня на день будут летать», - уточнили сотрудники.

7 июля днём пришло новое сообщение об упавшем гнезде, снова из Палкинского района Снова гнездо с четырьмя нелётными птенцами рухнуло со столба, птенцов завалило развалившимся гнездом. И в этот раз люди пришли птицам на помощь, достали их. Из четырёх невредимым остался только один. Один погиб, у одного ушиблена нога, не может подниматься, а ещё у одного – тяжёлая травма голени – полный перелом большеберцовой кости.

Вечером 9 июля аистёнка прооперировали.

Для перевода денег на оперирование птиц - карта Сбербанка 4276 5100 1129 2957 или телефонный номер: +7921-500-11-92 (Марина Васильевна С.). Для перечисления на счёт организации в Сбербанк-Онлайн в поисковой строке нужно набрать: АНО «Дом белого аиста».

Для перечислений по реквизитам: