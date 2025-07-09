Общество

Аналитики назвали траты на образ жениха и невесты

На свадебные образы этим летом россияне тратят в среднем 46 тыс. рублей, в эту сумму входит покупка платья для невесты и костюма для жениха, а также свадебного букета, сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».



Средний чек покупки свадебного платья составил в 32,4 тыс. рублей, что на 7% выше, чем в прошлом году. Мужской костюм на свадьбу в среднем обходится в 10,4 тыс. рублей, что на 6% выше, чем в прошлом году. На свадебный букет тратят 3,4 тыс. рублей, это на 10% выше, чем в прошлом году.



Неизменной классикой остаются белые и бежевые платья — модели этого цвета заказывают чаще всего, добавили в Ozon Fashion, пишут «Известия».



«Но в этом году наметились и новые тренды. Например, невесты больше не боятся выглядеть ярко, выбирая платья актуальных красных оттенков, в том числе бордового, а также обращают внимание на органзу и шелк», — отметили в пресс-службе.



Россияне купили на маркетплейсе на 56% больше фаты и свадебных платьев, а продажи обручальных и помолвочных колец выросли вдвое. Это говорит о растущем доверии к онлайн-покупкам даже в тех категориях, где раньше покупатели полагались на офлайн-консультантов.