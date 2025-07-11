Общество

Как расчистить Мирожку?

Есть в Пскове река, не менее известная, чем Великая или Пскова. На берегу ее с XII века стоит знаменитый своими уникальными фресками Мирожский монастырь. Только кто из псковичей помнит, что Мирожка - это река?

В свое время, чтобы спасти монастырь от подтопления, на реке были построены автомобильная дамба и еще несколько гидротехнических сооружений. Памятник культурного наследия плотина спасла, но сама Мирожка превратилась в серию прудов, которые без должного ухода зарастают и заболачиваются, что беспокоит местных жителей. О том, как привести в порядок речку и сколько времени и средств на это может потребоваться, узнала Псковская Лента Новостей.

Мирожка - левый приток реки Великой, небольшой по протяженности - всего 6 км, свое начало берет где-то среди дачных поселков. Заметная для псковичей и гостей города часть реки находится у стен Мирожского монастыря, в том числе - водоем между пешеходной и автомобильной дамбами, который жители называют «Утиным прудом». Территория и превращенной в пруд речки и обрамляющего водоем парка благоустроенная и является любимым местом отдыха горожан.

Но Мирожка не заканчивается в районе улицы Юбилейной. А вот что с речкой происходит дальше, можно увидеть, если проехать немного в сторону Корытова. Впрочем, живущие в этом районе псковичи неравнодушны и сообщают подробности. «Мирожка в районе Корытовского лесопарка вся заросла и завалена мусором, превращается в болото. Берега заросли крапивой и бурьяном», - сообщил ПЛН местный житель.

Жалоб не поступало

«На территории Псковской области все водные объекты находятся в федеральной собственности, поэтому мероприятия по охране водных объектов, включающие в том числе и расчистку водного объекта от донных отложений, загрязнений, наносов реализуются министерством природных ресурсов и экологии Псковской области за счет субвенций из федерального бюджета в порядке приоритетности. На сегодня два объекта в работе: река Утроя в Пыталовском районе и река Пачковка в Печорском районе, расчистку которой планируем начать в будущем году, по этим двум объектам уже готовы проекты », - рассказала заместитель министра природных ресурсов и экологии Псковской области (в сфере водных отношений, экологической экспертизы и охраны окружающей среды) Ольга Радынская.

Русло Мирожки в части, которая проходит через Дендропарк, расчищали 15 лет назад. «Город ухаживает за этой местностью. Ежегодно там осуществляют покос травы, убирают мусор, проходят различные мероприятия, например, фестиваль «Музыка на воде»», - напомнила она.

«Утиный пруд» мало напоминает реку, но выглядит красиво. Никаких зарослей тростника - только желтые кувшинки и множество водоплавающих птиц, которых жители приходят подкармливать. Зато за его пределами водная гладь начинает зарастать тростником. Но, чтобы расчистить русло от ила и грязи, соответствующим службам нужны обоснования. А пока даже нет официальных заявлений от жителей.

«В министерство по природным ресурсам обращений от граждан о том, что Мирожку надо расчистить, не поступало», - сообщила замминистра.

«Чтобы расчисть реку Мирожка от истока до дамбы по ул. Юбилейной от загрязнения, засорения и водной растительности необходимо сначала провести капитальный ремонт всех гидротехнических сооружений, находящихся в русле реки для улучшения гидрологического режима реки. Это вопрос к администрации Пскова. Только потом, министерство природных ресурсов и экологии Псковской области на основании ходатайства муниципального образования и обосновывающих документов рассмотрит вопрос о расчистке реки от донных отложений и излишней растительности», - пояснила Ольга Радынская.

По ее словам, министерство ежегодно проводит работы по расчисткам рек, но предоставляемые объемы федеральных средств не позволяют провести расчистки всех желаемых водных объектов. На территории Псковской области 3,5 тыс. озер и около 15 тыс. рек.

Процесс подготовки к расчистке водного объекта не быстрый. «Необходимы обосновывающие документы, подтверждающие загрязнение и засорения водного объекта, а также ходатайство органа местного самоуправления. Далее – разработка проекта на расчистку водного объекта. Как правило, это занимает от одного года до двух лет. Мероприятия по расчистке - дорогостоящие: 3,5 км могут стоить около 27 млн. рублей», - сообщила Ольга Радынская.

Красота и вандалы

Что касается наиболее красивой части Мирожки в районе Дендропарка, то на работы по благоустройству этой территории ушло несколько лет. «Парк мы делали по проекту приграничного сотрудничества. Первая часть Дендропарка была реконструирована в 2014 году по трехсторонней программе. Затем сделали вторую часть — в 2019-2021. Была проделана колоссальная работа по осушению территории: установлено 7 км подземной дренажной системы, вырыты большие открытые осушительные элементы сооружений — ливневые каналы, по которым вода со склона должна собираться. Поставлены очистные сооружения, чего не было. Вода, которая попадает в Мирожку с ливневого канала, очищается. Это тоже хороший экологический посыл», - рассказала председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова Кристина Кобызь.

По ее словам, проведенная работа улучшила ситуацию с подтоплением монастыря. Также удалось достичь и другой цели - «чтобы парк стал доступным для жителей». «Люди гуляют, им нравится. Благоустройство притягивает и горожан, также появляются новые инвестиционные проекты», - рассказала она.

Левая часть Мирожки тоже скоро преобразится. По словам Кристины Кобызь, в ближайшее время планируется реконструкция Красноармейской набережной за Дамбой. «Это здорово, потому что не только с этой стороны реки будет хорошая пешеходная зона, но и с другой», - сказала она.

Правда, без ложки дегтя не обходится. Речь идет об отношении некоторых псковичей к созданной для них красоте. «На маленьком островке в Мирожском парке были установлены солнечные часы в виде рыбака с удочкой. Вандалы их сломали. Мы дважды заменяли удочку - но бесполезно», - сказала Кристина Кобызь.

Обращает на себя внимание и мусор на берегу «Утиного пруда». Кормить птиц - это, конечно, хорошо. Но неужели целлофановый пакет от хлеба или булки сложно забрать с собой? Желтый пакет совсем не смотрится с желтыми кувшинками, да и вряд ли цветам полезно такое соседство.

Фото Сергея Елизарова

А недавно псковский экоактивист Сергей Елизаров заметил вытоптанную траву на одном из участков Дендропарка. Оказывается, некие любители футбола решили использовать зеленый газон для своих тренировок. «Газон в Дендропарке недавно вытоптали горе-футболистами. В прошлом году «замутили» такое в Летнем саду. Тогда я их разогнал, и они больше не появлялись. А тут еще не успел», - рассказал он.

И таких примеров бездумного отношения и к природе, и благоустройству хватает. Поэтому в заключение хочется пожелать не только, чтобы нашлось финансирование на расчистку Мирожки, но чтобы и сами псковичи проявляли заботу о своем городе. Для этого достаточно ,например, пройтись с пакетом вдоль берега реки и собрать мусор...

Светлана Синцова