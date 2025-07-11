Общество

Печерянина хотят обязать снести забор на берегу озера Любенец

Природоохранная прокуратура приняла меры к обеспечению свободного доступа к озеру Любенец в Печорском муниципальном округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Фото: Яндекс. Карты

Ранее прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере обеспечения прав граждан на свободный доступ к водным объектам общего пользования на территории урочища Любинец Печорского муниципального округа.

В ходе проверки установили, что собственник одного из земельных участков в указанном населенном пункте ограничивает проход к озеру Любенец посредством установленного забора в береговой полосе.

Чтобы обязать собственника земельного участка обеспечить свободный доступ к озеру и его береговой полосе путем сноса забора, природоохранная межрайонная прокуратура направила иск в суд. Спецпрокуратура обеспечивает контроль за ходом и результатом рассмотрения гражданского дела.