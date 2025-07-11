Общество

«Частично летняя погода» ожидает псковичей на следующей неделе

Начиная с ближайших выходных, на территории Псковской области синоптики прогнозируют спокойную погоду, сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

В регионе ожидается прохождение фронта, который приведет к установлению спокойной погоды на следующую неделю. Дневные температуры будут колебаться от +22 до +28 градусов, а ночные – от +13 до +18 градусов.

В отдельные дни возможны кратковременные дожди, однако активная грозовая деятельность не прогнозируется. Ветер также будет в пределах нормы.

«Нас ожидает более комфортная, спокойная, ну и частично летняя погода», - заключила Тала Нещадимова.

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Напомним, неблагоприятные погодные явления прогнозируются в Псковской области ближе к вечеру 11 июля.