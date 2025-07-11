Общество

Юрий Сорокин поздравил ПЛН с 25-летием и подарил коллективу редакции обувь от Nordman

Поздравления в адрес Псковской Ленты Новостей вместе с обувью от фабрики Nordman передал директор предприятия, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В 2025 году Псковской Ленте Новостей исполняется 25 лет. Юрий Сорокин поздравил редакцию ООО «Гражданская пресса» модным и практичным подарком - обувью бренда Nordman. Сотрудники редакции получили резиновые сапоги и сабо Shark в различных цветовых решениях.





Завод по производству обуви из термопластических материалов "Псков-Полимер" является одним из ведущих и старейших предприятий Псковской области. Начиная с 1997 года фабрика производит широкий ассортимент обуви различного предназначения, в том числе для рыбалки и охоты, а также для работы в экстремальных условиях Арктики и Крайнего Севера. Обувь Nordman пользуется большой популярностью во всех субъектах России и в странах ближнего зарубежья.