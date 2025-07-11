Общество

Председатель облсовпрофа поздравил работников почты Псковской области

Председатель облсовпрофа поздравил работников почты Псковской области с их профессиональным праздником, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фотографии: Псковский областной совет профсоюзов

В преддверии Дня российской почты в большом зале Дома профсоюзов в Пскове прошло торжественное мероприятие, собравшее работников одного из старейших и социально значимых учреждений региона. Почетным гостем праздника стал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

Он тепло поздравил коллектив «Почты России» с профессиональным праздником, отметив неоценимый вклад почтовиков в жизнь Псковской области.

«Почта России» – это не просто учреждение, это кровеносная система, связывающая самые отдаленные уголки нашего региона, города и села, людей и предприятия. Ваш труд, часто остающийся невидимым для обывателя, обеспечивает надежную связь, доставку пенсий, пособий, товаров, писем – всего того, что так важно для граждан и экономики, — подчеркнул председатель Псковского облсовпрофа в своей поздравительной речи.

«От имени Псковского областного совета профсоюзов выражаю искреннюю благодарность всему коллективу Псковского филиала "Почты России" за ваш самоотверженный труд, терпение и стойкость. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, профессиональных успехов, стабильности и всего самого доброго!», — заключил Игорь Иванов.

Торжественное мероприятие продолжилось вручением ведомственных наград, почетных грамот и благодарностей отличившимся работникам, а также праздничным концертом.