Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Легким десертам — легкая сметана
Бизнес В Великих Луках
Новая жизнь Овсища
островичи шагают в будущее
музыкальный вечер на террасе «Покровского»
Единство в памяти. Сила в подвиге!
Господин Рейтингомер
Псков Летние террасы
80 лет качества Реставрационных мастерских
Псковская область 80-летие Победы
Вакансии в «Россетях»
Мошенники под видом операторов
Комфортные и безопасные
Три кита Успеха
Конкурс на выложенный логотип ПЛН
 
 
 
ещё Общество 11.07.2025 14:080 «Частично летняя погода» ожидает псковичей на следующей неделе 12.07.2025 17:550 Председатель облсовпрофа поздравил работников почты Псковской области 12.07.2025 17:400 Александр Козловский: 12 июля — особенный день для всей нашей малой Родины 12.07.2025 17:200 В Пскове за июнь родилось 326 малышей 12.07.2025 15:400 До +28 градусов и кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 13 июля 12.07.2025 14:401 Чем можно заняться в выходные в Пскове, рассказал Борис Елкин
 
 
 
Самое популярное 09.07.2025 23:040 Последствия шторма в Псковской и Витебской областях. ФОТО 07.07.2025 10:143 Главврач Псковской городской поликлиники уходит с должности 06.07.2025 17:046 Мобильный интернет на территории Пскова отсутствует практически повсеместно 10.07.2025 10:360 Скончался оператор ГТРК «Псков» Максим Лебедев 06.07.2025 15:100 На территории Псковской области объявлен режим «Беспилотная опасность»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Председатель облсовпрофа поздравил работников почты Псковской области

12.07.2025 17:55|ПсковКомментариев: 0

Председатель облсовпрофа поздравил работников почты Псковской области с их профессиональным праздником, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фотографии: Псковский областной совет профсоюзов

В преддверии Дня российской почты в большом зале Дома профсоюзов в Пскове прошло торжественное мероприятие, собравшее работников одного из старейших и социально значимых учреждений региона. Почетным гостем праздника стал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

Он тепло поздравил коллектив «Почты России» с профессиональным праздником, отметив неоценимый вклад почтовиков в жизнь Псковской области.

«Почта России» – это не просто учреждение, это кровеносная система, связывающая самые отдаленные уголки нашего региона, города и села, людей и предприятия. Ваш труд, часто остающийся невидимым для обывателя, обеспечивает надежную связь, доставку пенсий, пособий, товаров, писем – всего того, что так важно для граждан и экономики, — подчеркнул председатель Псковского облсовпрофа в своей поздравительной речи.

«От имени Псковского областного совета профсоюзов выражаю искреннюю благодарность всему коллективу Псковского филиала "Почты России" за ваш самоотверженный труд, терпение и стойкость. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, профессиональных успехов, стабильности и всего самого доброго!», — заключил Игорь Иванов.

Торжественное мероприятие продолжилось вручением ведомственных наград, почетных грамот и благодарностей отличившимся работникам, а также праздничным концертом.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Почувствовали ли вы резкое ухудшение качества жизни в последнее время?
В опросе приняло участие 411 человек
12.07.2025, 18:000 Полиция в Невельском районе остановила нетрезвого водителя 12.07.2025, 17:550 Председатель облсовпрофа поздравил работников почты Псковской области 12.07.2025, 17:400 Александр Козловский: 12 июля — особенный день для всей нашей малой Родины 12.07.2025, 17:200 В Пскове за июнь родилось 326 малышей
12.07.2025, 17:000 Приставы изъяли автомобиль у жителя Себежа за большое количество неоплаченных штрафов 12.07.2025, 16:400 Судебные приставы взыскали 100 тысяч рублей у псковичей, похитивших 50-метровые медные кабели 12.07.2025, 16:200 Открыт прием заявок на конкурс детского экологического кино - 2025 12.07.2025, 16:000 Почти половина путешественников в России этим летом — автотуристы
12.07.2025, 15:400 До +28 градусов и кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 13 июля 12.07.2025, 15:200 В результате ДТП вместе с водителем пострадала девочка в Великолукском районе 12.07.2025, 15:000 В Великолукском районе пропала пенсионерка 12.07.2025, 14:401 Чем можно заняться в выходные в Пскове, рассказал Борис Елкин
12.07.2025, 14:200 В Пскове разыскивается пенсионер в куртке FILA 12.07.2025, 14:001 Михаил Ведерников вручил вручил региональные награды по итогам реализации национальных проектов 12.07.2025, 13:400 Итальянцы вывели сорт «космического риса» 12.07.2025, 13:360 Пскович украл куртку и продукты питания
12.07.2025, 13:200 Последствия шквалистого ветра в Палкинском районе и Пыталовском округе. ФОТО 12.07.2025, 13:000 За прошлый год в Псковской области бешенство выявили у енотовидных собак, енота и лисицы 12.07.2025, 12:401 Юрий Сорокин поздравил ПЛН с 25-летием и подарил коллективу редакции обувь от Nordman 12.07.2025, 12:200 С начала летнего сезона в Псковской области от клещей пострадало 2228 человек
12.07.2025, 12:000 Курганец оказался в должниках из-за двойника в Пскове 12.07.2025, 11:400 В Пскове отреставрировали храм Климента папы Римского 12.07.2025, 11:201 Антон Мороз: Сохранение визуального облика города — наша общая задача 12.07.2025, 11:000 Пушкиногорский район отмечает 81-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков
12.07.2025, 10:400 В храме святого Александра Невского пройдут детские мастер-классы 12.07.2025, 10:200 Стали известны даты проведения и хедлайнеры традиционного псковского фестиваля «Книжная яблоня» 12.07.2025, 10:000 Праздник апостолов Петра и Павла отмечают 12 июля 12.07.2025, 09:430 Всемирный день бортпроводника гражданской авиации отмечают 12 июля
11.07.2025, 23:580 В Печорском округе из-за шквалистого ветра отключили линию электропередач 11.07.2025, 23:400 На мемориале Чертова Гора прошёл митинг в честь 81-ой годовщины освобождения Пушкиногорского района 11.07.2025, 22:010 Более 200 человек приняли участие в летних Олимпийских играх молодёжи Псковского района 11.07.2025, 22:000 Как повысить продуктивность мозга, рассказал биохакер
11.07.2025, 21:390 Укладку нижнего слоя асфальта завершили на улице Леона Поземского в Пскове 11.07.2025, 21:290 Последствия шквалистого ветра в Псковской области. ФОТО 11.07.2025, 21:140 Михаил Иванов: Распространение дезинформации обо мне — верх цинизма и провокация 11.07.2025, 21:130 Игорь Сопов: Некорректная информация появилась в информационной карточке кандидата
11.07.2025, 21:100 Путин поручил регионам включить реабилитацию инвалидов в перечни госуслуг 11.07.2025, 20:520 Псковичка украла цепочку стоимостью 140 тысяч рублей с шеи уснувшей соседки по палате 11.07.2025, 20:310 Работы по восстановлению электроснабжения на территории Великолукского района продолжаются в усиленном режиме 11.07.2025, 20:081 В РФ хотят усовершенствовать механизмы допуска людей старше 60 лет к вождению
11.07.2025, 19:290 Психолог оценила воздействие жары на продуктивность человека 11.07.2025, 19:001 Министр спорта ответила на запрос ПЛН 11.07.2025, 19:000 Псковский театр драмы завершит сезон премьерой спектакля «Битва жизни» 11.07.2025, 18:520 Врач призвала отказаться от покупки разрезанных арбузов
11.07.2025, 18:410 Галина Овсова: Информацию о ликвидации ФК «Псков» министерство спорта не подтверждает 11.07.2025, 18:400 Третий кастинг «Битвы талантов» пройдёт в Псков в формате open-air 11.07.2025, 18:300 Ведущие вузы РФ перейдут на новую систему высшего образования в 2026/27 учебном году 11.07.2025, 18:240 В Минспорта объяснили, почему не отстранен от должности находящийся под следствием директор ФК «Псков»
11.07.2025, 18:220 В России сократят использование иностранных слов, имеющих аналоги 11.07.2025, 18:210 Масштабный военно-исторический фестиваль «Островский рубеж» пройдет в деревне Холматка 20 июля 11.07.2025, 18:000 Галина Овсова: Основания для возникновения кризисной ситуации в футбольной сфере отсутствуют 11.07.2025, 18:000 В «диалоге о будущем» участвуют псковские депутаты на региональном форуме в Беларуси
11.07.2025, 17:500 Минюст внес в список нежелательных организаций Йельский университет* 11.07.2025, 17:420 Проактивный формат оказания поддержки ветеранам СВО обсудили на площадке Совета законодателей 11.07.2025, 17:280 Владимир Цветков вступил в должность главы Дновского муниципального округа 11.07.2025, 17:200 Губернатор отметил заслуги «Дружины» в содействии обороне и безопасности региона
11.07.2025, 17:100 Псковичи могут познакомиться с уникальным памятником деревянного зодчества 11.07.2025, 17:000 «Семейные ценности»: Безопасность семейного отдыха. ВИДЕО 11.07.2025, 16:530 Дожди и +28 градусов прогнозируют в Псковской области 12 июля 11.07.2025, 16:510 Николай Козловский: Клуб «Маргелов» — это полноценная система подготовки
11.07.2025, 16:420 Мобильный офис по догазификации снова работал в Пушкинских Горах 11.07.2025, 16:410 За полгода в Псковской области сняли с реализации более 170 кг плодоовощной продукции 11.07.2025, 16:400 Инструктор «Школы ЛизаАлерт»: Ребёнок в лесу должен знать «Правило трёх О» 11.07.2025, 16:390 Антон Минаков обозначил ключевые направления программы ЛДПР в Пскове
11.07.2025, 16:290 Печерянина хотят обязать снести забор на берегу озера Любенец 11.07.2025, 16:160 Более 5,5 тысячи псковичей не заключили договоры на техоблуживание газового оборудования 11.07.2025, 16:060 Интерактив: Запсковские амбре 11.07.2025, 16:020 Партию кофейных зерен из Африки запретили к ввозу в РФ в Псковской области
11.07.2025, 15:402 Псковские профсоюзы посетили концерт Стаса Михайлова в Витебске 11.07.2025, 15:280 Кратный рост гибели людей на водных объектах отмечен в Псковской области 11.07.2025, 15:240 «Россети» восстановили основную сеть в Псковской области после урагана 11.07.2025, 15:200 В печорской деревне Новые Бутырки введен в эксплуатацию газопровод
11.07.2025, 15:100 Заседание Псковской городской Думы назначено на 17 июля 11.07.2025, 15:050 Фотофакт: Пешеходный светофор «приуныл» на площади Ленина в Пскове 11.07.2025, 15:040 Сильный шторм прогнозируют в Псковской области 12 июля 11.07.2025, 15:000 «Хайпожоры»: Отечественный мессенджер Max, фактчекинг в Сети и ураган в Псковской области. ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru