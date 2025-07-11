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Общество

Студентка медицинского факультета ПсковГУ: я уверена, что хочу быть психиатром

12.07.2025 20:20|ПсковКомментариев: 0

Уже больше двух недель в Псковском областном центре психиатрии и наркологии проходят практику студенты пятого курса медицинского факультета, которые учатся на направлении «Лечебное дело», сообщили Псковской Ленте Новостей в центре психиатрии и наркологии.

Фотографии: Псковский центр психиатрии и наркологии

В областном центре отметили, что учебная практика - важнейший этап, который позволяет студентам применить полученные теоретические знания и приобрести опыт работы в медучреждении. Пока не все ребята определились с будущей специальностью, но некоторые из них хотят связать свою жизнь именно с психиатрией.

«В 8 классе, когда на уроках биологии началась анатомия, я решила стать врачом. Родители меня, конечно, поддержали. Сейчас, когда впереди выпускной курс, я уверена, что хочу быть психиатром. Мне очень интересна психика людей. Чтобы лучше понимать тонкости будущей профессии, помимо учебы я работаю медицинской сестрой. Я уверена, чем больше опыта в общении с пациентами и врачами получу, тем меньше ошибок совершу в будущем, а значит буду эффективнее помогать людям», - поделилась студентка медицинского факультета ПсковГУ Виктория Арженкова.

«Для меня это не просто обязательный этап обучения, а возможность по-настоящему понять профессию изнутри. В Центре комфортная атмосфера: нас поддерживают, объясняют тонкости работы и помогают расти профессионально. Я намерена стать психиатром, так как уверенна, что выбранная специальность не превратится в рутину и всегда будет требовать от меня новых знаний», - рассказала студентка медицинского факультета ПсковГУ Диана Борисова.

Источник: Псковская Лента Новостей
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