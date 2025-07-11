Общество

VI Форум молодых семей стартует в Пскове

VI Форум молодых семей стартовал в Студенческом сквере ПсковГУ 13 июля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Праздник организован автономной некоммерческой организацией «Центр профессиональных компетенций и развития "Приоритет"».

Мероприятие стартует в 10:00 по итогам Всероссийского дня семьи, любви и верности в формате праздничной программы, наполненной тематическими мастер-классами, выступлениями федеральных и региональных экспертов в семейной тематике, творческой концертной программой, работой интерактивных площадок от общественников и представителей бизнеса для детей, презентациями проектов молодых семей Псковской области и презентациями успешных предпринимательских семейных инициатив.

С 12:00 вход на площадку форума возможен без предварительной регистрации.

Расписание программы форума:

10:00-12:00 - регистрация участников форума

10:30-12:30 - просветительская программная часть форума (выступления спикеров Клуба молодых семей на темы, связанные с духовно-нравственными семейными ценностями, психологией внутрисемейных отношений для детей и родителей и т. д.)

13:00-15:00 - торжественное открытие с участием представителей правительства Псковской области и тематическая концертная программа, наполненная выступлениями творческих коллективов региона и талантливых семей.

10:30-15:00 - работа интерактивных площадок для детей (более 30 площадок).

Мероприятие проходит при поддержке министерства по молодежной политике.