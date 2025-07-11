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Общество

Фотофакт: У здания правительства Псковской области укладывают газон

13.07.2025 18:20|ПсковКомментариев: 0

Газон укладывают у здания правительства Псковской области в Пскове сегодня, 13 июля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Ранее сообщалось, что на улице Некрасова в Пскове показалась старинная брусчатка в месте, где срезали асфальт в рамках ремонта. 

 
 

 

 
Напомним, что у здания правительства Псковской области ведутся работы по благоустройству зеленого полукруга. В связи с этим на улице Некрасова был осуществлён спил деревьев. 
 
Также продолжается замена асфальта вдоль всей улицы Некрасова от Советской до Воровского. Предварительно проведена большая работа по полной замене подземных коммуникаций. Ремонт дорожного полотна и тротуаров хотят завершить к концу 2025 года. В связи с ремонтом на улице Некрасова до 15 сентября ввели одностороннее движение.
 

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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