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Общество

День рыбака отметили в Псковском районе

13.07.2025 18:40|ПсковКомментариев: 0

День рыбака отметили в деревне Щиглицы Псковского района сегодня, 13 июля. Гостей праздника угощали ухой, а также были организованы интерактивные площадки с мастер-классами. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице ВКонтакте. 

Фото здесь и далее: Наталья Фёдорова/ страница ВКонтакте

«Большой праздник жители здешних мест устраивают ежегодно. На этой прибрежной территории, в месте впадения Великой в Псковское озеро, веками проживали рыбаки. Современное поколение и любителей, и профессионалов помнит свои корни, не мыслит жизни без «нашего моря» и обожает рыбалку. Псковский район не мыслим без озера и рыболовных традиций», - подчеркнула она.

 

С приветственными словами и поздравлениями выступили: председатель районного Собрания Владимиром Яников, заместитель главы Логозовской волости Лариса Арсентьева, заместитель руководителя МУП «Колхоз им. Залита» Владимир Балясов и генеральный директор «Щиглицкого рыбзавода» Сергей Мамонтов. 

«День рыбака невозможен без ухи – по традиции ее организовал для гостей праздника «Щиглицкий рыбзавод», уха вышла отменная! Для гостей работали интерактивные площадки с различными мастер-классами. Хорошему отдыху не помешал даже дождь», - добавила Наталья Фёдорова. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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