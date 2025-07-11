Общество

День рыбака отметили в Псковском районе

День рыбака отметили в деревне Щиглицы Псковского района сегодня, 13 июля. Гостей праздника угощали ухой, а также были организованы интерактивные площадки с мастер-классами. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице ВКонтакте.

Фото здесь и далее: Наталья Фёдорова/ страница ВКонтакте

«Большой праздник жители здешних мест устраивают ежегодно. На этой прибрежной территории, в месте впадения Великой в Псковское озеро, веками проживали рыбаки. Современное поколение и любителей, и профессионалов помнит свои корни, не мыслит жизни без «нашего моря» и обожает рыбалку. Псковский район не мыслим без озера и рыболовных традиций», - подчеркнула она.

С приветственными словами и поздравлениями выступили: председатель районного Собрания Владимиром Яников, заместитель главы Логозовской волости Лариса Арсентьева, заместитель руководителя МУП «Колхоз им. Залита» Владимир Балясов и генеральный директор «Щиглицкого рыбзавода» Сергей Мамонтов.

«День рыбака невозможен без ухи – по традиции ее организовал для гостей праздника «Щиглицкий рыбзавод», уха вышла отменная! Для гостей работали интерактивные площадки с различными мастер-классами. Хорошему отдыху не помешал даже дождь», - добавила Наталья Фёдорова.