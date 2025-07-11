Общество

Эколог рассказал о новом средстве для борьбы с комарами

Эколог, инженер-физик Илья Рыбальченко рассказал, как избавиться от комаров в квартире. Он отметил, что кровососущие насекомые за несколько километров чувствуют углекислый газ, который выдыхает человек, и летят навстречу.

«Недавно китайцы изобрели систему, которую надо ставить в углу комнаты, и она лазерным лучом ловит комара, подсвечивая его, а человеку остается только уничтожить насекомое. Кроме того, есть безвредные, в отличие от "фумитоксов", устройства, которые привлекают комаров на специальную сетку под напряжением и уничтожает их. Если речь идет о доме и даче, то лучше всего пользоваться именно такими средствами», - рассказал он в эфире радио Sputnik.