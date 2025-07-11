Грозы и ливни ожидаются на севере и востоке Псковской области

Неблагоприятные природные явления ожидаются на севере и востоке Псковской области 14 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

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«МЧС России предупреждает: на территории региона прогнозируются грозы и ливни. От Псковского ЦГМС поступило предупреждение о неблагоприятном природном явлении. Сегодня днем местами, преимущественно по северу и востоку Псковской области, при грозах ожидаются ливни», - сообщили в МЧС.