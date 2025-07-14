Общество

Всемирный день навыков молодежи празднуют 15 июля

Ежегодно 15 июля отмечается один из международных дней ООН — Всемирный день навыков молодёжи, учреждённый Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2014 года, с целью повышения уровня информированности о важности инвестирования в развитие навыков молодёжи, улучшения социально-экономических условий для молодых людей для решения проблем безработицы и неполной занятости.

Фото: Андрей Николаев / ПЛН

Также эта дата призвана напомнить о роли молодёжи в продвижении устойчивого развития и необходимости инвестиций в здравоохранение, профессиональную подготовку и трудоустройство молодых людей. Идея учреждения Дня принадлежит представителям Шри-Ланки в ООН, которые на очередном заседании Генеральной Ассамблеи выразили обеспокоенность по поводу роста и масштабов безработицы среди молодёжи.

Сегодня в мире насчитывается 1,2 миллиарда молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, что составляет 16 % населения мира. Их активное участие в мерах по обеспечению устойчивого развития играет важную роль в деле создания устойчивых, инклюзивных и стабильных обществ и борьбы серьёзными угрозами и вызовами устойчивому развитию, включая последствия изменения климата, безработицу, нищету, гендерное неравенство, конфликты и миграцию.

Молодость – активный период жизни, когда человек строит карьеру, участвует в общественной деятельности, создаёт семью. Предполагается, что приобретение молодыми людьми дополнительных навыков облегчит им доступ на изменяющийся рынок труда и поможет принимать верные решения, касающиеся работы и жизни. Правительства же стран должны эффективнее бороться с таким пагубным явлением, как безработица, и помогать в улучшении экономических условий жизни молодёжи.

Согласно данным ООН, на 2021 год число безработных молодых людей в мире составило 75 миллионов человек. Таким образом, уровень безработицы среди молодёжи составил более 23%. К 2024 году в большинстве регионов этот показатель увеличился. Причём молодые люди оказываются безработными в три раза чаще, чем взрослые, пишет calend.ru.

Количество рабочих мест, предлагаемых молодёжи, постоянно снижается, а уровень неравенства на рынке труда растёт. Каждый пятый молодой человек в мире, даже имея работу, живёт в условиях крайней бедности. Также каждый пятый не имеет доступа к образованию. Кроме того, женщины чаще вынуждены соглашаться на малооплачиваемую или не соответствующую их квалификации работу, довольствоваться трудоустройством на полставки или временными контрактами.

Наиболее остро проблема молодёжной безработицы и неполной занятости стоит в развивающихся странах, но и промышленно развитым странам пока не удалось её искоренить.

Рынок труда меняется, и молодым людям надо постоянно адаптироваться к новым условиям и приобретать востребованные навыки. Поэтому развитие навыков, образование и профессиональная подготовка — главные факторы успеха на рынке труда для самих молодых людей и важный показатель жизнеспособности общества. К сожалению, существующие системы не способны удовлетворять связанные с учебным процессом потребности молодёжи.

Поэтому профессиональная подготовка и трудоустройство молодых людей занимают отдельный пункт в Повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. И чтобы привлечь внимание общественности к проблеме безработицы среди молодёжи, повысить информированность о развитии навыков как основном средстве, которое помогает молодым людям устроиться на работу, и бороться за улучшение социально-экономических условий для молодых людей и был учреждён День навыков молодёжи.

Этот день, который каждый год посвящён определённой теме, Генеральная Ассамблея ООН предлагает государствам-членам, организациям системы ООН и другим международным и региональным организациям, а также гражданскому обществу отмечать соответствующим образом с учётом национальных приоритетов, в том числе путём проведения просветительских кампаний, мероприятий с участием добровольцев и информационно-пропагандистских мероприятий.

Уже традиционно в ряде стран организуются конференции, просветительские лекции, обучающие семинары, посвящённые вопросам профессиональной подготовки и трудоустройства молодёжи. В образовательных учреждениях проходят тематические занятия и выставки трудов учеников и студентов. Благотворительные фонды собирают средства на развитие социальных проектов.