Общество

Опубликовано расписание приема псковичей депутатами областного Собрания на текущей неделе

Любой гражданин может обратиться со своим вопросом к депутату Псковского областного Собрания. На этой неделе с избирателями встретятся вице-спикеры Александр Братчиков, Армен Мнацаканян и депутат Виктор Антонов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

Приём пройдет в общественной приёмной партии «Единая Россия» по адресу: улица Гоголя, дом 9.

Во вторник, 15 июля, на прием с 10:00 до 12:00 будет ожидать депутат по избирательному округу №9 (Новоржевский, Островский, Пушкиногорский округа) Армен Мнацаканян.

На следующий день, 16 июля, депутат по единому избирательному округу Виктор Антонов будет принимать псковичей с 10:00 до 12:00.

В четверг, 17 июля, с 10:00 до 12:00 прием будет проводить Александр Братчиков, избирательный округ №3 (часть города Пскова: южная часть Ближнего Завеличья, район завода Радиодеталей).

Требуется предварительная запись по телефону: 66-25-12.