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Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Самострел от Старовойта, торнадо в Великолукском районе и почему молодежь в РФ не идет в политику

Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Самострел от Старовойта, торнадо в Великолукском районе и почему молодежь в РФ не идет в политику

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Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко. Основные темы программы сегодня: Самострел от Старовойта – шокирующая новость недели про самоубийство экс-министра.

ЧП недели: торнадо в великолукском Полибино и ураган еще в трех районах области – стихия разбушевалась.

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Почему молодежь в России не идет в политику?

И, как всегда, комментарий от нашего политического обозревателя Александра Савенко. Телефон прямого эфира – 56-73-72.