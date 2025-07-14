Общество

Чем опасен алкоголь в жару, рассказали в псковском минздраве

Употребление алкоголя в жаркую погоду обросло множеством мифов, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

«Многие все еще верят в существование "безопасной" дозы алкоголя, однако современные исследования демонстрируют обратное. Даже небольшие дозы могут повышать риск развития различных заболеваний. Крепкие алкогольные напитки, такие как водка, коньяк или виски содержат высокие концентрации этанола. Это означает, что они оказывают более сильное токсическое воздействие на организм», - сообщили в минздраве.

В жаркую погоду, когда организм и так теряет много жидкости с потом, алкоголь усугубляет обезвоживание, что может привести к тепловому удару, судорогам и другим проблемам.

Алкоголь расширяет кровеносные сосуды, что создает ощущение тепла, но на самом деле затрудняет терморегуляцию организма.

Алкоголь ухудшает внимание и координацию, что на жаре может быть особенно опасно, например, при купании в водоеме или управлении автомобилем.