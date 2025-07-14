Общество

Дмитрий Шахов обсудил вопросы защиты прав участников СВО с коллегой из Петербурга

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов встретился с омбудсменом из Санкт-Петербурга Светланой Агапитовой в Пскове 14 июля. Об этом Дмитрий Шахов сообщил Псковской Ленте Новостей.

Фото здесь и далее: уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов

Встреча состоялась в рамках двухдневного официального визита в Псков уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга. Перед началом встречи Светлана Агапитова поздравила Дмитрия Шахова с назначением на третий срок полномочий и пожелала ему успехов в работе. Она также выразила надежду на продолжение конструктивного взаимодействия по защите прав жителей обоих регионов. Уполномоченные обсудили вопросы защиты и восстановления прав жителей Псковской области и Санкт-Петербурга.

Особое внимание омбудсмены уделили теме защиты прав военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей. Светлана Агапитова отметила, что за прошедший год удалось успешно решить несколько вопросов, связанных с военнослужащими из Санкт-Петербурга, проходящими службу в воинских частях псковского гарнизона. Уполномоченные заключили, что тогда получилось своевременно и в полном объеме выплатить денежное довольствие, страховые выплаты, а также найти и вернуть на родину тех, кто попал в плен. Дмитрий Шахов поблагодарил коллегу за помощь с оказанием медицинской помощи участникам СВО в военно-медицинских учреждениях Санкт-Петербурга.

Уполномоченные по правам человека обменялись опытом в сфере обеспечения и защиты прав на охрану здоровья и оказание квалифицированной медицинской помощи, включая психиатрическую. Именно этот вопрос специалисты будут обсуждать на всероссийском координационном совете, который состоится в Москве в сентябре 2025 года.

«Делясь личными впечатлениями, питерский омбудсмен отметила, что в последние несколько лет, ежегодно посещая Псковскую область и город Псков, регион и его столица значительно похорошели. Это однозначно должно привлекать больше туристов, тем более Псков — это один из самых древних русских городов с его сохранившимися памятниками, столица Псковской области является богатым историческим наследием, в том числе и российской государственности, и не только нашей страны, но и всего мира», — рассказал Дмитрий Шахов.

По итогам визита Светлана Агапитова подчеркнула, что взаимодействие с псковским омбудсменом имеет долгую и успешную историю по защите прав жителей как Санкт-Петербурга, так и Псковской области.