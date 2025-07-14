Общество

Останки 29-ти бойцов Красной армии захоронили в Пушкиногорском районе

Траурное захоронение останков 29-ти погибших воинов рабоче-крестьянской Красной армии, защищавших Пушкиногорский район в годы Великой Отечественной войны, состоялось на воинском мемориале «Чертова гора» в Пушкиногорском районе 11 июля. Об этом сообщает Псковское региональное отделение «Поискового движения России» в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение ООД «Поисковое движение России» / Telegram-канал

Имя одного героя удалость установить благодаря наградам. Им оказался красноармеец-телефонист 386 СП 178 СД 2 ПФ Павел Маленьких 1923 года рождения, уроженец Курганской области. Родственники найденного бойца присутствовали на захоронении.

На мероприятии присутствовал член Совета Федерации Алексей Наумец, а также представители администрации, жители района и поисковики, которые обнаружили останки.