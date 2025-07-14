Общество

Как снизить уровень кортизола по утрам, рассказал биохакер

В течение первых 30 минут после пробуждения уровень кортизола (гормона стресса) достигает максимума — надпочечники вырабатывают его на 50% больше, чем обычно. Это биологическая особенность рассчитана на то, чтобы помочь человеку проснуться, но, если подняться рано или не выспаться, стресс только усугубляется. Как уменьшить негативное воздействие утреннего кортизола и сделать свое пробуждение действительно добрым, рассказала эксперт по биохакингу Мария Молоствова.

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«Классические громкие сигналы будильника провоцируют резкий скачок тревожности — мозг воспринимает их как сигнал опасности. Попробуйте использовать вместо стандартного будильника звуки природы: пение птиц, шум дождя, шелест листвы. Такой метод поможет телу проснуться мягко и без стресса», - советует эксперт.

Световые будильники имитируют естественный рассвет, постепенно наполняя комнату мягким светом, а иногда и дополняя его приятными звуками природы. Для организма это — сигнал к пробуждению согласно биологическим ритмам, что позволяет проснуться бодрым и в хорошем настроении.

«Световой будильник — одно из лучших решений для тех, кто хочет просыпаться без чувства усталости. Наш мозг очень чутко реагирует на изменение освещённости, ведь именно свет запускает выработку гормонов бодрствования», – порекомендовала эксперт.

Современные технологии предлагают использование умных будильников, отслеживающих фазы сна и выбирающих оптимальный момент для пробуждения. Среди популярных решений — мобильные приложения типа Sleep Cycle или стационарные умные будильники, такие как aXbo. Принцип их работы основан на анализе движений и сердечного ритма во время сна.

Браслеты-фитнес трекеры, например, Xiaomi Mi Band 2, с дополнительными приложениями умеют мягко будить вибрацией в легкой фазе сна — это снижает стресс и позволяет чувствовать себя бодрее.

«Умные будильники и браслеты с функцией отслеживания сна — отличные помощники для тех, кто стремится к качественному восстановлению. Просыпаться в лёгкую фазу гораздо комфортнее, и вы успеваете сказать себе "доброе утро" без неприятных ощущений», – рекомендует Мария Молоствова.

Специалист советует выбирать инновационные технологии и заботься о себе с умом: мягкие звуки, световой рассвет и умные трекеры помогут стартовать день, не идя наперекор биологическим ритмам, пишет RuNews24.ru.