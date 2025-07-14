Общество

В Псковской области отметили День деревни в четырех населенных пунктах

В Псковской области отметили День деревни сразу в четырех населенных пунктах, сообщили Псковской Ленте Новостей в ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области».

Фотографии: ассоциация «Совет муниципальных образований Псковской области»

С Днем деревни Спицино жителей поздравил глава Гдовского района Иван Мешков. Организаторы подготовили большую концертную программу, для детей были предусмотрены различные развлечения.



Праздник состоялся и в деревне Вехно Новоржевского муниципального округа. Он собрал всех жителей населенного пункта, для которых выступили творческие коллективы.



В Пыталовском муниципальном округе День деревни отметили сразу в двух деревнях - Вышгородок и Емилово. На мероприятиях чествовали жителей этих населенных пунктов благодарственными письмами администрации округа за их активную жизненную позицию, проявленную инициативу и участие в общественной жизни, а выступали для жителей артисты Пыталовского досугового объединения.