Общество

Сергей Вострецов: СОЦПРОФ против ослабления контроля за бизнесом

Минтруд предлагает исключить плановые проверки для большинства компаний. Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов озвучил мнение объединения в своём Telegram-канале.

Министерство труда России подготовило проект постановления, согласно которому плановые проверки Роструда будут исключены в отношении предприятий, относящихся к значительной, средней и умеренной категориям риска. Это решение призвано снизить административную нагрузку на бизнес и соответствует курсу на внедрение риск-ориентированного подхода к государственному контролю.

Как уточняется в пояснительной записке к документу, от проверок не будут освобождены только компании, деятельность которых отнесена к категории высокого риска, включая вредные и опасные производства. Все остальные проверки — профилактические визиты, рейдовые осмотры и выездные мероприятия — Минтруд предлагает перевести в дистанционный формат с использованием видеоконференцсвязи или мобильного приложения «Инспектор».

Экономия ресурсов и гибкость контроля

По словам члена московского регионального отделения «Деловой России» Алексея Хижняка, онлайн-проверки особенно актуальны в вопросах соблюдения специальных условий труда и ведения кадровой документации — заключения трудовых договоров, приказов об увольнении, учета рабочего времени.

«Дистанционный формат несет в себе частично тот самый риск–ориентированный подход, позволяя убедиться, что предприятие работает в рамках установленных законом норм», — пояснил он.

С этим мнением согласен и эксперт «Опоры России» по финансово-правовой безопасности бизнеса Сергей Елин. Он отметил, что в среднем до трёх человек на предприятии вынуждены отвлекаться от основной работы для организации и сопровождения проверок. В 2024 году россияне направили около 220 тысяч обращений в трудовую инспекцию. Большинство жалоб касались оплаты труда, охраны труда и оформления трудовых отношений.

Позиция профсоюзов: контроль не должен ослабевать.

В то же время профсоюзы предупреждают, что смягчение проверок не должно привести к снижению уровня защиты прав работников. Председатель Объединения профсоюзов России «СОЦПРОФ» Сергей Вострецов высказал осторожную поддержку инициативе Минтруда, подчеркнув важность баланса между интересами бизнеса и правами трудящихся.

«Любая реформа контроля за трудовыми правами должна опираться на главный принцип: минимизация рисков для работника, а не только снижение нагрузки на бизнес. Мы понимаем, что современный подход требует гибкости, цифровых решений и доверия к предпринимателям. Но нельзя забывать, что за каждым пунктом трудового законодательства стоят конкретные люди, их здоровье, доходы и безопасность. Если инспекция переходит в онлайн, значит, должны быть обеспечены прозрачность, полнота проверок и возможность профсоюзам участвовать в этих процессах. Мы будем добиваться, чтобы такие цифровые механизмы стали не лазейкой для ухода от ответственности, а инструментом для более быстрого реагирования на нарушения и восстановления справедливости», — подчеркнул Сергей Вострецов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил с 2025 года отказаться от временного моратория на проверки бизнеса, введённого в условиях пандемии, и полностью перейти на риск-ориентированный подход. Предложение Минтруда является шагом в этом направлении и отражает стремление государства адаптировать систему контроля к современным реалиям — цифровизации, дистанционной работе и необходимости оперативного взаимодействия с работодателями.

Тем не менее, реализация новых механизмов потребует четких регламентов, прозрачных процедур и взаимодействия всех участников трудовых отношений — бизнеса, государства и профсоюзов.