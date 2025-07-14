Общество

Въезд в Латвию по загранпаспортам с электронным чипом вступил в силу

Новые правила въезда в Латвийскую Республику начали действовать с 15 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области.

C 1 июня для въезда в Литовскую Республику и с 15 июля для въезда в Латвийскую Республику россиянам потребуется загранпаспорт нового образца с электронным чипом сроком действия десять лет.

Требование не распространяется только на граждан России, которые следуют транзитом через Литву в Калининградскую область и имеют упрощенный проездной документ по железной дороге.