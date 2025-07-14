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Общество

Псковичи увидят ретро-автомобили на дне рождении ТК «ПИК60»

16.07.2025 15:31|ПсковКомментариев: 0

Идут приготовления ко дню рождения торгового комплекса «ПИК60». На площадке проекта будет организована экспозиция ретро-автомобилей, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

«Гости смогут увидеть уникальные экземпляры автомобилей, которые по сей день "на ходу" и сверкают на солнце как новенькие. Самые удачливые смогут сделать фотографии с ретро-экземплярами!» - рассказали организаторы.

 

В рамках празднования будут разыграны призы и подарки среди покупателей. Главный приз — годовой абонемент в аквапарк. Билет для розыгрыша можно получить в любом магазине ТК «ПИК60» при покупке.

Источник: Псковская Лента Новостей
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