Общество

Псковичи увидят ретро-автомобили на дне рождении ТК «ПИК60»

Идут приготовления ко дню рождения торгового комплекса «ПИК60». На площадке проекта будет организована экспозиция ретро-автомобилей, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

«Гости смогут увидеть уникальные экземпляры автомобилей, которые по сей день "на ходу" и сверкают на солнце как новенькие. Самые удачливые смогут сделать фотографии с ретро-экземплярами!» - рассказали организаторы.

В рамках празднования будут разыграны призы и подарки среди покупателей. Главный приз — годовой абонемент в аквапарк. Билет для розыгрыша можно получить в любом магазине ТК «ПИК60» при покупке.