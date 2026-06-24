Алексей Севастьянов о псковских школах №13 и №2: Впечатление исключительно позитивное

Рабочий выезд в образовательные учреждения Пскова состоялся в среду, 24 июня, с участием главы города Бориса Елкина, депутата Законодательного Собрания Псковской области по избирательному округу №1 Алексея Севастьянова и председателя Совета руководителей муниципальных образовательных учреждений Елены Синёвой. Об этом сообщила пресс-служба Собрания.
Фотографии: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области
Участники выезда посетили школы №13 и №2, где в предыдущие годы благодаря федеральной программе модернизации школьных систем образования и национальному проекту «Молодёжь и дети» был проведён капитальный ремонт. В дополнение к нему уже за счёт городского бюджета идёт поэтапное обновление фасадов и помещений, которые не вошли в масштабные работы.
Во второй школе осмотрели обновлённые фасады и ряд учебных кабинетов, где завершается косметический ремонт. А в 13-й оценили объём предстоящих работ: капитальный ремонт фасадов, укрепление фундамента и отмостки.
По итогам осмотра Алексей Севастьянов отметил системный подход администрации к обновлению материальной базы школ.
Участники также обсудили перспективы капитального ремонта других образовательных учреждений, в том числе дошкольных. Кроме того, в ходе осмотра территории школы №2 проговорили возможность установки современной воркаут-площадки.
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