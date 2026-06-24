Наказы жителей Новосокольнического округа собрал Андрей Козлов

Депутат Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов («Единая Россия») провел неформальную встречу с жителями его родного Новосокольнического округа. Об итогах он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Андрей Козлов / «ВКонтакте»

Встреча началась с темы благоустройства. Депутат и жители сверили планы на текущий сезон, обсудив, где необходимы новые лавочки, а где — освещение. Все предложения по зонам отдыха, поступившие от жителей, совместно с администрацией муниципального округа уже взяты в работу.

Острой темой разговора стал вопрос медицинского обслуживания. Жители поделились переживаниями по поводу графика приема в офисе врача общей практики. Депутат пояснил, что ситуация связана с кадровым дефицитом:

«К сожалению, на сегодняшний момент не имеется возможность предоставить эту услугу 7 дней в неделю. Над этой проблемой будем работать совместно с министерством здравоохранения и профильным медицинским учреждением», — отметил парламентарий.

Также в ходе встречи разбирались вопросы социальной поддержки. В частности, тема компенсации по оплате капитального ремонта, которая вызывает много вопросов у пожилых жителей. Депутат подробно разъяснил механизм получения льгот через отдел социальной защиты населения и подчеркнул: «Держу этот вопрос на контроле».

Не обошли стороной и дорожную тематику. Жители пожаловались на состояние проездов, расчистку дорог и некачественный ямочный ремонт. По итогам обсуждения с главой муниципалитета проблемные участки были включены в дорожную карту. Депутат пообещал в дальнейшем проработать вопрос финансирования с министерством транспорта.

Отдельно в ходе встречи обсуждалась тема создания территориального общественного самоуправления (ТОС). Депутат назвал это «очень важной мерой поддержки, которая помогает жителям совместно с органами власти сделать места своего проживания комфортнее».

Подводя итог встречи, парламентарий подчеркнул, что партия «Единая Россия» внимательно относится к запросам жителей: