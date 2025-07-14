Общество

Пенсионную реформу необходимо пересмотреть для восстановления справедливости — Армен Мнацаканян

Необходимость справедливо пересмотреть пенсионную реформу отмечает лидер фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Армен Мнацаканян в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

В период обсуждения возможности провести очередную пенсионную реформу депутат Армен Мнацаканян подчеркивает, что существующая пенсионная система работает согласно той ставке, на которую россиянин работал, и согласно тому, сколько получил баллов, — соответственно этим показателям человек получает пенсию. Лидер фракции «Единая Россия» считает, что этот аспект надо пересмотреть.

«Я много знаю людей, у которых 15 лет стажа, 10 лет стажа. Их пенсия отличается от работавших всю жизнь людей на 2-3 тысячи рублей. Вот и получается, что систему надо менять, чтобы тот, кто честно отработал 25-30 лет, набрал эти баллы для пенсии, в итоге получил хорошее пенсионное обеспечение. К тем, кто не захотел работать, соответственно, надо по-другому отнестись. Была система, когда мы боролись с бедностью, но в какой-то момент получилось так, что тот, кто отработал всю жизнь, получает 13 тысяч, а кто не отработал — 10 тысяч рублей», — сообщает Армен Мнацаканян.

Депутат отмечает, что сейчас деньги получают те, кто вовремя и правильно отчислял пенсионные накопления и отчисления.

«Еще одну революцию делать не надо. Просто надо дать понять: ты работаешь, отчисляешь налоги, ничего не утаиваешь - и тогда получаешь нормальную пенсию. А у тех, кто отчисления не отправляет, такая пенсия и будет. Только таким образом. Надо справедливо отнестись к неработающим и работающим: к тем, кто хочет доить государство, и тем, кто действительно работает. Последним надо платить нормально», — заключает Армен Мнацаканян.