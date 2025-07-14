Общество

Комнаты психологической разгрузки появятся в медучреждениях Псковской области

Комнаты психологической разгрузки появятся в медучреждениях Псковской области, следует из приказа министерства по здравоохранению Псковской области, опубликованного на официальном сайте правовых актов.

Согласно приказу, в срок до 15 августа главные врачи учреждений здравоохранения области должны организовать комнаты психологической разгрузки.

Комнаты должны быть оснащены не менее, чем двумя мягкими креслами для релаксации с подлокотниками и подголовниками или кушетками, видео- и аудиооборудованием (телевизор с большим экраном, музыкальный центр, видеотека), оборудованием для ароматерапии (набор масел с аромалампой) и набором первой медицинской помощи, содержащим лекарственные средства.