Общество

Псковский детский фонд запускает благотворительную акцию «Здравствуй, школа!»

Детский фонд города Пскова запустил благотворительную акцию «Здравствуй, школа!», которая направлена на сбор инвентаря для детей из нуждающихся семей, сообщили в официальной группе фонда в соцсети «ВКонтакте».

«Скоро начнётся новый учебный год, и многие родители обеспокоены: как собрать детей в школу? Часто для семей покупка школьных принадлежностей становится серьёзным испытанием. Особенно это касается семей с низким доходом, одиноких родителей, семей с детьми-инвалидами — все они сталкиваются с финансовыми трудностями при подготовке детей к школе. В такой ситуации особенно важны поддержка и помощь неравнодушных людей», - обратились к псковичам в фонде.

В рамках участия в акции можно:

совершить пожертвование на закупку школьных принадлежностей на сайте фонда: vk.cc/cNhiyP

принести школьные товары для формирования рюкзаков в офисы Детского фонда (адреса на картинке),

организовать сбор канцелярии у себя на работе, среди друзей. Мы предоставим все необходимые информационные материалы.

«Вы поспособствуете тому, чтобы все дети смогут начать учёбу в равных условиях. Представьте улыбку ребёнка, который получает новый рюкзак с канцелярией — это и есть результат поддержки. Ведь теперь он с уверенностью скажет: "Ну, здравствуй, школа!"» - заключили в фонде.