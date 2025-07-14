Общество

Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о празднике к 25-летию ПЛН

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга, который стартует на площадке объединенного пресс-центра Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». Он будет посвящен празднику к 25-летию ПЛН.

О том, что ждет гостей праздника в парке Строителей расскажут организатор Анна Костикова, коммерческий директор ООО «Зенча» Евгений Клагиш, финансовый директор АО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод» Светлана Толстикова, пресс-секретарь филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Светлана Мубаракшина. Также участниками брифинга станут певица Елена Васильчикова, директор продюсерского центра «Королев продакшн» Николай Королев.

В беседе с ведущим Артемом Татаренко собравшиеся ответят на вопросы о подготовке праздника, уникальных событиях, участниками которых смогут стать псковичи и площадках, запланированных на празднике.