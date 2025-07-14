Общество

В ГД предложили обязать хозяев собак опасных пород получать справку от психиатра

Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Амир Хамитов обратился к министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову с предложением ввести обязательную лицензию для владельцев собак потенциально опасных пород, для получения которой нужно будет сдать экзамен и получить справку от психиатра. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутат отметил, что действующие законодательные нормы не гарантируют безопасность окружающих при выгуле собаки потенциально опасной породы, поскольку владение такой собакой требует от гражданина высокой ответственности, специальных знаний и умения контролировать животное.

«В этой связи считаю необходимым ввести обязательную лицензию для владельцев собак потенциально опасных пород, предусматривающую: обязательное прохождение экзамена по основам безопасности обращения с собакой опасной породы, основам дрессировки, ответственности владельца и правилам выгула; наличие справки от психиатра, подтверждающей, что гражданин психически здоров и способен адекватно контролировать поведение животного», - указано в документе.

По мнению парламентария, принятие таких мер позволит создать условия, при которых хозяева собак опасных пород будут осознанно подходить к владению животных, а также повышения безопасности граждан в общественных местах.