Общество

Решит ли проблему демографии сокращение срока обучения, рассказал эксперт

Главная причина, по которой россияне откладывают детей, – это не длительность обучения, а экономическая неуверенность, отметил эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович.

Эксперт заявил, что молодые люди не стремятся создавать семью, пока не будут уверены в стабильном доходе и наличии собственного жилья. По его мнению, простое сокращение учебного времени на год не решит проблемы с ипотекой, заработными платами и детскими садами. Сокращение сроков обучения может немного изменить возраст первых родов. Однако без комплексного подхода, охватывающего экономику, реформа может оказаться неэффективной.

«Сжатие сроков обучения – это не всегда ухудшение качества образования. Опыт "Эффективной начальной школы", где программу проходят за 3 года, показывает, что грамотная переработка учебных планов может привести к успешным результатам. Однако такая реформа требует продуманного подхода, иначе школьники могут оказаться перегруженными», – считает Яков Якубович.

Опыт советской трехлетней школы показывает, что такая модель может быть успешной, если к ней правильно подготовиться. Но плавный переход к сокрытию классов может стать вызовом, особенно в крупных городах, где уже сейчас наблюдается переполнение.

«В долгосрочной перспективе сокращение времени обучения может оказать незначительное влияние на демографию. Однако это лишь один из множества необходимых шагов. Например, семьям нужно предоставить налоговые льготы, льготные ипотеки и поддержку для молодых родителей-студентов», – рассказал эксперт.

Важно также учитывать недемографические эффекты. Возможно, сокращение сроков обучения приведет к уменьшению дефицита мест в школах и нехватки кадров для начальных классов. Более того, есть риск в том, что 18-летние учащиеся, вступающие во взрослую жизнь, могут оказывать негативное влияние на более молодых школьников, пишет RuNews24.ru.

Сокращение начальной школы до 3 лет не решит демографические проблемы самостоятельно. Это лишь один из инструментов, который может сработать только в сочетании с другими мерами. Однако важно отметить, что инициатива может привести к оптимизационным эффектам вне зависимости от демографической составляющей.