Общество

Псковских газовиков наградили за содействие Следственному комитету

Сотрудники компаний «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» получили награды за содействие Следственному комитету РФ по Псковской области 16 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее: пресс-служба «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков»

Специалистов наградили Почетными грамотами Следственного комитета РФ по Псковской области.

«Высокая оценка труда наших коллег признана за оказание содействия в вопросах, стоящих перед органами Следственного комитета Российской Федерации», – подчеркнули в пресс-службе компаний.