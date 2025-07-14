Общество

Три городских пляжа в Псковской области признали непригодными для отдыха

Управление Роспотребнадзора по Псковской области исследовало пляжи и водоемы региона на санитарно-эпидемиологическую безопасность, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Оценка качества воды в водоемах проводилась по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям. На 23 июня качество воды не отвечает требованиям СанПиН «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям в:

реке Великая в районе городского пляжа г. Псков (ул. Красноармейская);

реке Великая в районе пляжа (район Овсище);

реке Ловать в районе городского пляжа г. Великие Луки.

Эти зоны рекреации не пригодны для отдыха. Управление Роспотребнадзора направило результаты лабораторных исследований в органы местного самоуправления муниципальных образований для ограничения эксплуатации пляжей.