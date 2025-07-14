Общество

Стоимость обучения в ПсковГУ повысили на 4,6%

Случаи, когда после поступления студента университет пытается увеличить стоимость обучения сверх установленного законом уровня инфляции, крайне редки. Об этом заявил замминистра Минобрнауки Андрей Омельчук на расширенном заседании думского комитета по науке и высшему образованию. Поскольку это законодательная норма, Рособрнадзор и все контролирующие органы четко отслеживают соблюдение интересов студентов, добавил он.

«Общее увеличение цен в вузах, которое мы фиксируем по результатам мониторинга, порядка 11% в среднем по стране. То, что касается некоторых резонансных повышений, в основном относится к ведущим университетам. Когда мы говорим о региональных университетах, то здесь у нас, например, в Псковской области среднее повышение составило чуть больше, чем установлено законом о уровне инфляции, – 4,6%», – заявил Омельчук. По его словам, в 2025 г. также сохраняется «беспрецедентная доступность» бесплатного высшего образования: 60% выпускников 11-х классов имеют возможность поступить на очное бюджетное обучение в российские вузы.

Сейчас во всех вузах, по словам замминистра, порядок оплаты устанавливает их учредитель: для сельскохозяйственных вузов – это Минсельхоз, для медицинских университетов – Минздрав. «С точки зрения упорядочивания и возможного выстраивания более аргументированной логики ценообразования наделение Минобрнауки полномочиями общего регулирования стоимости обучения в вузах, нам кажется, было бы логичным», – отметил он.

Однако после этого представитель пресс-службы Минобрнауки уточнил слова Омельчука: министерство считает, что должен быть единый порядок для всей страны, пишут «Ведомости».

«Нового госрегулирования не предполагается», – добавил он. Замминистра также напомнил слова президента Владимира Путина о том, что платное образование не должно быть дешевле, чем фактические затраты на подготовку специалиста. Однако в период пандемии многие вузы заморозили цены и в результате стоимость обучения по договорам оказалась ниже этих нормативов, заключил он.