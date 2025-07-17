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Общество

Росгвардия приглашает на службу в подразделениях вневедомственной охраны в Псковской области

17.07.2025 14:16|ПсковКомментариев: 0

Региональное управление Росгвардии приглашает жителей Псковской области на службу в подразделениях вневедомственной охраны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

Вакансии предлагают в отделах вневедомственной охраны Росгвардии в Пскове, Великих Луках, Дедовичах, Дно, Гдове, Острове, Порхове, Дно, Пушкинских Горах, Новоржеве.

«Удобный график работы, бесплатное медицинское обслуживание, ежегодный оплачиваемый отпуск, возможность бесплатного получения высшего образования, компенсация за найм жилого помещения, денежное довольствие за первый год от 420 тысяч рублей», - уточнили в ведомстве.

Подробную информацию можно узнать по телефонам: (8112) 33-11-02 (добавочный *202# или *203#).

Теги: #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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