Общество

Скончался Почетный гражданин города Новосокольники

Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР, Почетный гражданин города Новосокольники Анатолий Сиротин скончался на 85-м году жизни, сообщил глава Новосокольнического района Виталий Соловьев в своем Telegram-канале.

Фото: Виталий Соловьев / Telegram

«С глубокой скорбью сообщаю о тяжелой утрате для нашего района – на 85-м году жизни скончался Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР, Почетный гражданин города Новосокольники Анатолий Васильевич Сиротин. Анатолий Васильевич был человеком, чья жизнь стала примером беззаветного служения родной земле», - написал Виталий Соловьев.

Работая в колхозе «Красная поляна», Анатолий Сиротин внедрял передовые технологии, автоматизировал производство, хотя официально числился простым токарем. «Его знания, дотошность и инженерная смекалка позволили ему стать виртуозом в самых разных профессиях – от сварщика и электрика до тракториста и механика», - отметил глава района.

Благодаря изобретениям Анатолия Сиротина колхоз не только получал значительную прибыль, но и сохранял здоровье работников, подчеркнул Виталий Соловьев.

Одно из его важнейших изобретений Анатолия Сиротина – агрегат для протравливания семян. А созданный им зерносушильный комплекс считался одним из самых современных и экономичных в стране.

«Даже на пенсии Анатолий Васильевич не переставал трудиться и удивлять. Его дом с "умными" воротами, распознававшими хозяев по голосу, не раз побеждал в конкурсе "Ветеранское подворье"», - высказался Виталий Соловьев.

Государство высоко оценило заслуги Анатолия Сиротина: он был награжден орденами Трудовой Славы II и III степени, удостоен званий «Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР» и «Почетный гражданин города Новосокольники».

«От имени всех жителей района выражаю искренние соболезнования родным и близким Анатолия Васильевича. Светлая память о нем будет жить в наших сердцах и истории Новосокольнического района», - заключил глава района.