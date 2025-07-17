Общество

Островичи почтили память Тимура Апакидзе

Островичи почтили память погибшего палубного лётчика, Героя России, генерал-майора Тимура Апакидзе. Мероприятие состоялось в День памяти Тимура Апакидзе, трагически погибшего 17 июля 2001 года. Об этом администрация Островского района сообщила в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: администрация Островского района / «ВКонтакте»

Почтить память Героя собрались представители районной администрации, муниципального образования, общественности, молодежных патриотических организаций, военнослужащие воинских частей Островского гарнизона, сослуживцы летчика и ветераны Мероприятие началось с поминальной литии у Поминального креста, возложения цветов к нему и к памятнику погибшим пилотам 15-й армейской авиации.

После состоялся митинг памяти Тимура Апакидзе. Присутствующие вспомнили о последних минутах жизни летчика, который погиб во время авиационного праздника, посвященного 85-летию морской авиации ВМФ в гарнизоне «Остров», при выполнении показательного полета на самолете СУ-33.

Тимур Апакидзе имел налёт в 3850 часов, выполнил 283 посадки на палубы кораблей.

Легендарный летчик трагически погиб 17 июля 2001 года во время воздушного праздника в честь 85-летия создания Морской авиации ВМФ России на аэродроме Центра боевого применения и переучивания личного состава морской авиации в городе Остров Псковской области.

По воспоминанием свидетелей, в тот трагический день генерал-майор Тимур Апакидзе, как всегда, с фантастическим блеском выполнил свою пилотажную программу. При выполнении сложного манёвра захода на посадку возникли технические неполадки самолёта, с земли было видно, что машина вышла из повиновения. Генерал-майор Тимур Апакидзе не стал катапультироваться, хотя два раза получал команду от руководителя полётов. Видимо, до последней секунды пилот старался спасти самолёт: до посадочной полосы ему не хватило 3 километров.

Его самолет упал рядом с животноводческой фермой близ деревни Черепягино. На земле никто не пострадал. По дороге в больницу Тимур Апакидзе скончался. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Кроме звания Героя России Тимур Апакидзе был также награждён орденом «За личное мужество», орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени медалями, в том числе «За боевые заслуги».

На месте гибели летчика создан мемориальный комплекс: памятная плита с мраморным барельефом Т.А. Апакидзе (подарок губернатора Мурманской области), Поклонный крест и аллея молодых берез.

Тимур Апакидзе - Заслуженный военный лётчик Российской Федерации. Военный лётчик-снайпер. Его имя присвоено одной из улиц города Остров. На месте падения истребителя, которым управлял Герой России, установлен памятный знак. В июле 2003 года на главной площади города Североморск был открыт памятник – бронзовый бюст Героя России генерал-майора Тимура Апакидзе. Еще один бюст легендарному летчику установлен на Аллее Героев в посёлке Новофёдоровка Сакского района (Крым). Его имя присвоено улице, на которой он жил в гарнизоне «Североморск-3». Мемориальные доски установлены в Североморске-3 на доме, где он жил, в городах Калининград и Саки. Именем Героя названа средняя общеобразовательная школа № 57 в Мурманске.