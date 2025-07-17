Общество

Фестиваль сап-серфинга «Псков SUP Фест» пройдет 26 июля

Фестиваль сап-серфинга «Псков SUP Фест», приуроченный ко Дню города Пскова, пройдет 26 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении «Деловой России».

Источник: региональное отделение «Деловой России»

К участию приглашаются все желающие, достигшие 18 лет. Фестиваль стартует в 11:00 на набережной реки Великой (ул. Георгиевская, 4). Первые 100 зарегистрированных получат в пользование сап-борд бесплатно. С собой необходимо взять костюм и паспорт. Регистрироваться можно по ссылке.

«Почему стоит посетить фестиваль? Это возможность зарядиться энергией и провести активный день на воде, новые знакомства с единомышленниками, яркие эмоции и спортивный драйв, продвижение спорта как привычной части нашей жизни. До встречи на волнах!», — отметили в «Деловой России».

Генеральными спонсорами мероприятия выступают ПРО «Деловая Россия» и ПАО «Альфа-Банк». Организаторы уделяют особое внимание популяризации активного и здорового образа жизни среди горожан и гостей региона.