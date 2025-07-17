Общество

Хор священников из Пскова спел на Мамаевом кургане

В Волгограде хор Псковской митрополии исполнил на Мамаевом кургане песню «Поклонимся великим тем годам». Случайными зрителями этого выступления, которое снимали на видеокамеры, стали рядовые волгоградцы и гости города-героя. Фрагмент выступления очевидцы записали на видео.

Фотография: V102.RU

«Пришли на Мамаев курган и случайно попали на запись хора. Остановились, послушали. Это было до мурашек!» - сообщили информагентству горожане.

В Волгоградской епархии V102.RU пояснили, что хор духовенства Псковской митрополии выпускает серию клипов на известные военные песни по благословению митрополита Псковского и Порховского Матфея в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На Мамаевом кургане в Волгограде в настоящее время хор записывает клип к песне о городе-герое Сталинграде «Поклонимся великим тем годам» при содействии Волгоградской епархии и музея-панорамы «Сталинградская битва».

Ранее хор Псковской митрополии исполнил военные песни в Пскове и Ленинградской области.