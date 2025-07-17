Общество

ГОСТ на веганскую косметику и бытовую химию появится в России в 2026 году

ГОСТ на веганскую парфюмерно-косметическую продукцию и бытовую химию появится в России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Роскачества.

Стандарт будет устанавливать общие критерии, подтверждающие, что товар не содержит ингредиентов животного происхождения и подходит для вегетарианцев и веганов. Новационный в российской практике стандарт определит единые правила маркировки товаров, претендующих на статус «без животных компонентов» (веган). Так, потребители будут получать достоверную информацию о приобретаемых средствах.

Актуальность разработки такого стандарта связана с растущим спросом на веганскую косметику и бытовую химию. Кроме того, введение единых критериев позволит российским производителям более эффективно конкурировать с зарубежными брендами на рынке веганской продукции.

Общественное обсуждение проекта ГОСТа продлится до начала сентября. Все заинтересованные стороны могут направить свои замечания и предложения по совершенствованию документа. Ожидается, что после доработки стандарт вступит в силу в начале 2026 года.

«Введение нового ГОСТа станет важным шагом в развитии ответственного производства и потребления в России, обеспечивая прозрачность рынка и защиту прав потребителей», - заключили в Роскачестве.