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Общество

Девять колледжей Псковской области посетят школьники в рамках проекта «Билет в будущее»

18.07.2025 12:16|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области продолжаются мероприятия по комплексной профориентации школьников в рамках проекта «Билет в будущее», который реализуется по федеральному проекту «Профессионалитет» президентского национального проекта «Молодежь и дети». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В этом году партнерами проекта выступят девять образовательных учреждений среднего профессионального образования. Это Псковский политехнический колледж, Псковский агротехнический колледж, Псковский медицинский колледж, Псковский колледж технологии и сервиса, Псковский кооперативный техникум, Опочецкий индустриально-педагогический колледж, Великолукский медицинский колледж, Великолукский политехнический колледж и Великолукский механико-технологический колледж. Они предоставят свои площадки для проведения экскурсий и мастер-классов для школьников региона 6-11-х классов.

«В рамках посещения колледжей школьники узнают больше о разных профессиях. Так как специальности колледжей разнообразны, ребята смогут познакомиться с медицинской и педагогической сферами, попробуют себя в ландшафтном дизайне, парикмахерском деле, в технических специальностях, IT-сфере и многом другом», — отметила координатор проекта «Билет в будущее» и внедрения единой модели профориентации в Псковской области Елена Рыбальская.

Партнерами проекта также выступают ведущие региональные предприятия, на которых будут организованы промышленные экскурсии и знакомство с технологическим процессом на производствах разных типов. Такими партнерами выступают АО «Псковский хлебокомбинат», завод «М-Конструктор», ООО «Псков-Полимер», ЗАО «Славянка» и другие.

Теги: #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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