Общество

В Псково-Печерском монастыре вспоминают вспоминают основателя любительского хора

18 июля вспоминают основателя Любительского хора регента Николая Вехновского, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псково-Печерском монастыре.

Фотографии: Псково-Печерский монастырь

С 1921-го до 1972-й, 51 год Николай Вехновский бессменно руководил Любительским хором.



Он родился в семье потомственных священнослужителей 13 января 1895 в поселке Лобно Новоржевского уезда Псковской губернии. Уже с 5 лет прислуживал в алтаре, проявив необыкновенные музыкальные способности. Закончил Псковскую духовную семинарию, где изучал церковное пение под руководством регента и церковного композитора (впоследствии - протоиерея) Михаила Гривского.



Николай Александрович поступил в Санкт-Петербургскую консерваторию, но революция изменила все планы. Он оказался в Нарве, откуда в 1921 году был приглашен наместником Псково-Печерского монастыря иеромонахом Иоанном (Булиным), будущим епископом Печерским, создать при монастыре Любительский хор.





В 1925-м при его участии было образовано Печерское русское просветительное общество. Он был участником проведения 1-го Всегосударственного слета русских хоров в Нарве (1937) и членом президиума комитета 2-го Всегосударственного слета русских хоров в Петсери (1939).

Советские власти после войны предлагали ему стать директором и музыкальной школы в Печорах, и директором музыкального училища в Пскове. Условие было одно: оставить работу в монастыре. Все предложения им были отклонены.

На долю Николая выпало много испытаний. Его дочь монахиня Гавриила вспоминала, как во время фашистской оккупации её отец вместе с игуменом Павлом (Горшковым) организовывали сборы продуктов и средств для заключенных в концентрационном лагере под Псковом, как потом он чудом избежал ареста по молитвам своего духовного отца преподобного Симеона.

До конца дней Николай Александрович и его супруга Мария Николаевна (певчая хора) верно служили обители и упокоились в Богом зданных пещерах.